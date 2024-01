Kaarten ‘Loeriefoepe ‘t Cantus wel’ al in voorverkoop verkrijgbaar

ma 22 jan, 08:28

Het Loeriefoepe op carnavalsmaandag 12 februari staat in Ploegersland weer helemaal op de agenda. Het is geen kroegentocht meer, maar een cantus. Dat betekent zingen aan lange houten tafels. De voorverkoop loopt inmiddels.

Een traditionele cantus gaat gepaard met veel ceremonieel, Latijnse termen en klassieke drinkliederen als Io vivat en Gaudeamus Igitur. Meezingers waarbij gedronken wordt horen ook bij de Liempdse variant, maar die kent verder geheel eigen spelregels.

Iedereen van achttien jaar en ouder kan en mag deelnemen aan Loeriefoepe, ‘t Cantus wel. En ook publiek is welkom, daar geldt geen leeftijdsgrens voor. Wie het festijn zittend aan een grote tafel wil meemaken, wel zo handig om bierpullen op te zetten, moet een Loeriefoepe-deelnemerskaart kopen. Die kost twintig euro. Zo’n kaart levert behalve een zitplaats een sjaal op, een broodje hamburger van Boerderijwinkel Verhoeven en drie pitchers bier.

TWINTIG TAFELS

Er komen twintig tafels met zitbanken, met plek voor tien personen per dis. De organisatie stelt dus tweehonderd deelnemerskaarten beschikbaar. Reserveren kan al, de voorinschrijving eindigt op 5 februari. Tickets bestellen kan via loeriefoepe@hotmail.com, onder vermelding van naam, geboortedatum en mobiel nummer. Aanmelders ontvangen een Tikkie, na betaling is de reservering definitief. Op de dag van het evenement kunnen de kaarten afgehaald worden.

Het programma ziet er als volgt uit:

13.00 - 14.00: bodempje leggen op het overdekte carnavalsplein in het hart van het dorp (hapje eten en indrinken), tevens losse verkoop deelnemerskaarten; 14.00 - 16.00: Loeriefoepe, ‘t Cantus wel!; 16.00 - 16.30: zanger Jip van de Loo; 16.30 - 19.00: afterparty met cv Ginne Klets.