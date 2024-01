Gildehoofdman Wynand Bressers met zijn kinderen: tamboer Teun en vendelier Vera. Vera is de nieuwe deken van het Liempdse gilde.

Gilde verwelkomt jongste deken ooit op patroonsdag

zo 21 jan, 13:30

Het Liempdse schuttersgilde Sint-Antonius Abt vierde zaterdag 13 januari de naamdag van zijn patroonheilige. Daarbij werd ook het jongste bestuurslid in de bijna veertigjarige historie verwelkomd: Vera Bressers (23).

Het patroonsfeest werd gevierd in het clubhuis op schietterrein Antonius Bleek aan de Oude Dijk. Daar droeg gildeheer Geoffrey de Jong een eucharistieviering op. Hierna vond een korte ledenvergadering plaats waarin enkele zaken werden afgehandeld. Zo bood Harm van der Ven zijn koningsschild aan, ontworpen door diens dochter Tess. Vervolgens werd Vera officieel geïnstalleerd als gildedeken (bestuurslid). In de najaarsvergadering van november was zij al gekozen, maar nu kreeg zij uit handen van haar vader, gildehoofdman Wynand Bressers, de bijbehorende sjerp.

Voorts werden de zilveren wisselschilden uitgereikt aan de winaars van de kruisboog- en jeu-de-boulescompetitie door voorzitter Cor van der Leest van de schietcommissie en gildekoning Van der Ven. Na een warme maaltijd werd de avond in een broederlijke sfeer voortgezet.