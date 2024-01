Meer dan alleen DuckOut in carnavalstent op Breukelsplein

58 minuten geleden

De organisatie van DuckOut stelt de carnavalstent op het Breukelsplein open voor meer activiteiten dan alleen het jongerenfeest. Ook tijdens de Grote Eendentrek op zondag 11 februari is de tijdelijke feesthal geopend. En op dinsdag 13 februari wordt er het Boxtels Ontbijt Festijn gehouden.

Enkele weken geleden kreeg DuckOut te horen dat het niet meer mogelijk is om het populaire festijn in sportcomplex De Braken te houden. ,,Dat betekent kort voor carnaval heel snel schakelen”, weet medeorganisator Cindy van der Meijden. Het mogen plaatsen van een grote feesttent op het Breukelsplein tijdens carnaval biedt uitkomst. Alleen wordt het zo wel een stuk duurder voor de organisatie, die bestaat uit vrijwilligers. Van der Meijden: ,,We bedienen een doelgroep (middelbare schooljeugd - red.) die deze kosten niet gaat opbrengen. In overleg met de gemeente mogen we de feesttent extra openstellen om op die manier meer inkomsten te genereren.”

Zo is de tent tijdens de Grote Eendentrek, die ook over het Breukelsplein trekt, tussen 12.11 en 16.11 uur geopend voor jong en oud. Er zijn warme versnaperingen en sfeervolle muziek. Op carnavalsdinsdag is vanaf 10.11 uur het Boxtels Ontbijt Festijn met verschillende muziekgroepen, de gerenommeerde tonprater Rinuske de Sleurklager (Rien Bekkers uit Olland) én feestact De Dorini’s uit Boxtel. Kaarten à 11,11 euro zijn verkrijgbaar via www.duckoutboxtel.nl. Tijdens beide activiteiten kunnen bezoekers betalen met de horecamunt. DuckOut verkoopt tevens speciale emblemen à tien euro bij sigarenmagazijn Voets, Dijkhuizen Elektrotechniek, fanshop ’t Hoenske, boomkwekerij De Spankert en eetwinkel Selissen.

‘INDENKOOI’

De organisatie is dankbaar dat de oplossing op het Breukelsplein mogelijk is. Van der Meijden: ,,Zonder hulp van sponsoren en financiële steun hadden we als bestuur een andere beslissing moeten nemen. We hebben serieus overwogen om te stoppen met DuckOut, maar wilden de jongeren die al ruim zevenhonderd kaarten hadden gekocht niet teleurstellen. Zij kijken uit naar dit mooie carnavalsfeest en kunnen tenslotte ook nergens anders terecht. Daar doen we het voor. Nu heeft Indegat er een Indenkooi bij!”