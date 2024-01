Fanfare Gemonde brengt muzikale toost uit

za 20 jan, 10:34

De Gemondse fanfare Sint-Lambertus brengt zondag 21 januari vanaf 15.00 uur een nieuwjaarsconcert, onder de noemer Bubbels en bollen. Het optreden is in café-zaal Kloosterzicht aan de Sint-Lambertusweg.

Alle geledingen van de muziekvereniging komen aan bod: de drumband, de kapel en de fanfare. Ze brengen een gevarieerd programma. De entree is gratis. Het publiek wordt getrakteerd op een glaasje champagne en iets lekkers, om samen te proosten op 2024. De muziekvereniging heeft ook weer een brunchconcert in de planning. Dat is op zondag 14 april in café-zaal De Schuif aan de Dorpstraat.