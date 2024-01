‘Liempdse Jong’ van De Vivantjes maken inwoners trots op eigen dialect

wo 17 jan, 16:30





Bovenstaand refrein uit het nummer Liempdse Jong, onder begeleiding van een après-ski beat, verwachten de leden van De Vivantjes veel te horen in aanloop naar en tijdens de leutvierdaagse.

Johan Troeijen liep al enkele jaren rond met het idee voor een Liempds carnavalsnummer. Toen hij werd gevraagd om de nieuwe graaf van de club te worden liet hij er geen gras over groeien en haalde het bestuur over om het lied op te nemen. Samen met voorzitter Ronald Martens schreef hij de tekst en met nog enkele leden werd het in het geheim ingezongen in de studio. ,,Ik wilde mijn graafschap meteen gebruiken om niet alleen De Vivantjes, maar ook het lokale carnaval in zijn algemeen weer wat voorwaarts te stuwen. Liempdse Jong gaat niet alleen over ons dialect, maar ook over trots zijn op waar je vandaan komt. Dat slaat aan”, legt Troeijen uit.

LIVE ZINGEN?

De carnavalsvierder geeft toe dat zijn stem niet bepaald zoetgevooisd is, noch die van zijn medezangers. ,,De mixer heeft goed z’n best moeten doen om er nog iets van te maken, maar dat is nog best goed gelukt”, grinnikt Troeijen. Het nummer live zingen tijdens carnaval wordt dan ook nog een dingetje. ,,Daar denken we nog over na, waarschijnlijk wordt het half playbacken over een concertband. Net zoals onze dorpsgenoot Jan Biggel”, geeft de graaf met een knipoog aan.

Dat het nummer leeft in het dorp bleek zaterdag toen de Liempdse Top 100 werd gedraaid in café De Durpsherberg. Daar stond Liempdse Jong op plek twee. Martens: ,,We horen op straat dat mensen zichzelf vaker ‘Liempdse jong’ noemen, dat is natuurlijk erg gaaf. Het gaat ook verder dan carnaval. Je kunt dit lied het hele jaar door luisteren.”

Op de vraag of de ‘zangers’ zelf ook echte Liempdse jong zijn, wordt eerst gelachen. Troeijen: ,,Dat ben je als je hier geboren en getogen bent en je opa en oma hier op het kerkhof liggen. Voor Ronald geldt dat zeker, ik ben in het ziekenhuis in Den Bosch geboren, maar wel in Liempde opgegroeid.”

De carnavalsclub heeft nog een videoclip opgenomen voor bij het nummer. Die wordt zaterdag 27 januari gepresenteerd in De Durpsherberg. Vanaf 20.30 uur is de feest onthulling, met tevens een loterij. Het lied is nu al te beluisteren via streamingsdienst Spotify en op YouTube.