Second Hand Fleetwood bestaat naast Boxtelaar Harry Hendriks (tweede van links) uit van links naar rechts Arthur Lijten, Lotte Slangen en Eric Coenen.

Eerbetoon aan Fleetwood Mac in Le Temps Perdu

33 minuten geleden

Coverband Second Hand Fleetwood geeft zondag 28 januari een optreden in café Le Temps Perdu aan de Markt in Boxtel. De formatie van Boxtelaar Harry Hendriks speelt nummers van de legendarische band Fleetwood Mac.

Zanger-gitarist Hendriks staat met Second Hand Fleetwood op de bühne met bassist Eric Coenen, drummer Arthur Lijten en zangeres-gitarist Lotte Slangen. De naam van de band is gerelateerd aan zowel de naam Fleetwood Mac als de hit ‘Second Hand News’. Het optreden duurt van 15.00 tot 17.30 uur. Kaarten à 10 euro kunnen gereserveerd worden via e-mail: info@letempsperdu.nl.