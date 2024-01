Kiosk biedt spiegeltent Bon Salon extra podium

De animo om activiteiten te organiseren tijdens het Boxtels Dorpsfeest in en rond de spiegeltent in kasteelpark Stapelen is overweldigend. Alle avonden én weekeinden zijn nu al volgeboekt, glundert Wies Vissers namens de programmacommissie van stichting Bon Salon. Alleen doordeweeks is overdag nog plek. Komende week ontvangen alle organisaties die zich aanmeldden nadere informatie.