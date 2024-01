Jong en oud spelen een potje biljart in de expositieruimte ‘Op Kroegentocht’ in Museum Boxtel.

Biljarten tussen museumstukken in MuBo

za 13 jan, 14:00

Biljarten tussen kunstwerken. Dat komt zelden voor. Maar zondag 21 januari wordt het wel gedaan in Museum Boxtel (MuBo) aan de Baroniestraat. In het kader van de tentoonstelling ‘Op Kroegentocht’ geeft Chris Fasseur een clinic op de biljarttafel die nu op de expositievloer staat.

Fasseur, voorzitter van biljartvereniging ‘t Ivoor, demonstreert de diverse spelvormen van de kroegsport zoals libre, bandstoten, driebanden en kader. Dat doet hij ook voor de jeugd, die met het zogeheten barakkenspel aan de slag mogen. Na afloop is het mogelijk de tentoonstelling in MuBo te bezoeken. Deze vertelt de geschiedenis van het kroegleven in Boxtel aan de hand van foto’s en objecten uit diverse (voormalige) cafés, zoals dus de biljarttafel en dartborden. Een week later, zondag 28 januari, is er in MuBo de gelegenheid om een wedstrijdje te biljarten tegen ervaren spelers. Deze activiteit start om 14.00 uur.

De clinic op 21 januari duurt van 14.00 tot 16.00 uur. Deelname kost 6 euro of 3 euro met een museumkaart. Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang, tot 18 jaar betalen 3 euro entree. Aanmelden is gewenst, want er is ruimte voor maximaal vijftien deelnemers. Opgeven kan via info@muboboxtel.nl of via 06-16 04 18 98.