Grote streekomroep stukje dichterbij

Publieke lokale omroep DTV Nieuws, van oorsprong afkomstig uit Oss, maar inmiddels in een veel groter gebied actief, is per 2024 een samenwerking gestart met de Boxtelse Omroep Dommelland. Een stap op weg naar één streekomroep die ook Boxtel bedient, stelt Eric Horvath, directeur van DTV Nieuws. Voorzitter Inge van den Biggelaar van Omroep Dommelland is terughoudender.