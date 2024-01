Leergeld-voorzitter baalt van uitstel Meedoenpas

Een betaalpas voor schoolspullen. De gemeente wil deze in het nieuwe schooljaar invoeren voor kinderen uit gezinnen met minder te besteden. Voorzitter Arjen Witteveen baald dat het plan voor een breder in te zetten Meedoenpas van ‘zijn’ stichting Leergeld op de plank blijft liggen. ,,De gemeente geeft straks twee keer geld uit: we gooien de centen zo weg.”