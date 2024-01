Anselm Kiefer centraal in kunstcursus MuBo

za 13 jan, 11:00

Kunstdocent en historica Marja Reitsma-Vrijling geeft donderdag 25 januari een korte cursus over Anselm Kiefer. In een tijdsbestek van 2,5 uur leren deelnemers in Museum Boxtel alles over het werk en leven van de Duitse kunstenaar.

Kiefer werd geboren in de kelder van het ziekenhuis in Donaueschingen in het Zwarte Woud terwijl de stad werd gebombardeerd. Het waren de nadagen van de Tweede Wereldoorlog. De ruïnes en het landschap werden zijn speelterrein en vervullen nog altijd een belangrijke rol in zijn kunstwerken. Kiefer heeft een groot deel van zijn oeuvre gewijd aan het bespreekbaar maken van het nationaal socialisme in Duitsland. In zijn rol als kunstenaar richtte hij zich daarbij ook op verzoening met het Joodse volk.

MATERIAAL

Een deel van de collectie van de nog altijd actieve Kiefer is momenteel te zien in Museum Voorlinden in Wassenaar. De inmiddels 78-jarige kunstenaar maakt driedimensionale werken en schilderijen van grote afmetingen, waarbij hij allerlei materialen verwerkt zoals lood, stro, verschroeid hout en kledingstukken.

AANMELDEN

Tijdens de cursus legt Reitsma-Vrijlings de betekenis uit van elk gebruikt materiaal en hoe dit samenhangt in het grote geheel van het kunstwerk. Deelnemers starten om 14.00 uur bij het museum aan de Baroniestraat. De cursus duurt tot 17.00 uur en kost 20 euro. Aanmelden is verplicht en kan via info@muboboxtel.nl of via 06-16 04 18 98.