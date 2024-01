‘Bewerking van steen groot moment evolutie’

zo 14 jan, 13:00

Drie miljoen jaar vuursteenbewerking in één avond. Archeoloog van de prehistorie Yannick Raczynski-Henk voert donderdag 18 januari zijn publiek langs een technologische ontwikkeling die begon met het maken van stenen werktuigen.

De presentatie is in de zaal van grand café Rembrandt en begint om 20.00 uur. De toegang is gratis.

Het moment waarop de eerste mensachtige een steen met een andere kei aanpaste tot een bruikbaar stuk gereedschap, is een belangrijk ogenblik in de evolutie van onze soort, aldus de archeoloog. Hij vertelt over de ontwikkeling van steeds geavanceerdere vuistbijlen, die culmineert in de meest fantastische, en fantastisch onhandige, laurierbladspitsen uit het Solutréen. Daarna kalmeert het allemaal weer een beetje en vallen onze voorgangers terug op oudere technieken, eindigend met de veel praktischer uitgevoerde geslepen bijlen uit het Neolithicum. Praten over stenen werktuigen is één ding, ze bekijken, voelen en vasthouden wat anders. Raczynski-Henk neemt een aantal voorbeelden mee.