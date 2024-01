De Gildenbondsharmonie trakteerde haar publiek in 2022 op een middagje Parijs in Boxtel.

Gildenbondsharmonie blikt vooruit naar Verrassende Ontmoetingen

zo 14 jan, 15:08

Het muzikale jaar 2024 begint voor de Gildenbondsharmonie met een gratis nieuwjaarsconcert op zaterdag 20 januari. Het optreden is in de Tijberzaal van het Baanderherencollege en start om 19.00 uur. Het orkest blikt vooruit op een Verrassende Ontmoeting.

Begin april namelijk speelt het Boxtelse orkest met Oefening & Uitspanning uit Goirle in Concertzaal Tilburg. Dit optreden maakt deel uit van de reeks Verrassende Ontmoetingen. Volgende week zaterdag krijgen luisteraars al een klein voorproefje te horen.

Naast de sprankelende Cerulean Overture van de jonge Spaanse componist Julio Domingo zullen verder de wals Belle of The Ball, de paso doble Churumbelerias, een sportieve mars van Prokofiev en een bruisend stukje nieuwjaarsmuziek in de Weense stijl van Johan Strauss klinken.

Ook de andere geledingen van de Gildenbonds komen aan bod. De leerlingen laten onder leiding van Roel van der Sloot horen welke vorderingen zij de afgelopen tijd gemaakt hebben.

BIGBANDKLASSIEKERS

Big Band Boxtel, een orkest dat verschillende muzikale petten kan opzetten, heeft met dirigent Mari van Gils dit keer vooral gekozen voor klassiek bigbandrepertoire. Wellicht vooruitlopend op de plannen die het ensemble dit jaar heeft voor een nieuwe bigbandbattle of om met andere orkesten uitwisselingsconcerten te verzorgen. Ook is de kijker gericht op een mogelijk optreden tijdens Jazz in Duketown. Dit nieuwjaarsconcert kan het publiek genieten van minder bekende nummers als Cheesecake en The Chicken maar ook van klassiekers als Birdland en Take Five.