Vorig jaar werd goed ingespeeld op het carnavalsmotto tijdens de optocht in Ploegersland: 'We zèn 't nog niet verLEERd'.

Deelnemers gezocht voor leutstoet Ploegersland

di 9 jan, 12:00

Net als in veel andere dorpen binnen de gemeente Boxtel wordt ook in Liempde hard gewerkt aan het carnavalsprogramma. Een vast onderdeel daarvan is de optocht op zondag 11 februari. Inschrijven is vanaf nu mogelijk.

Deelnemers kunnen inspiratie trekken uit het motto van Prins Jurgen: Liemt, laot ‘t klinken. Maar carnavalsorganisatie De Ploegers spoort de loopgroepen en wagenbouwers ook aan om actuele gebeurtenissen op de hak te nemen of een andere originele en verrassende creatie aan het publiek te laten zien. Op 11 februari trekt de leutstoet vanaf 14.11 uur door de straten.

CATEGORIEËN

De optocht in Ploegersland kent verschillende categorieën, van kleine en grote loopgroepen (ook voor jeugd) tot praalwagens. Inschrijven is mogelijk tot en met vrijdag 9 februari en kan via het formulier op de website van De Ploegers: www.ploegers.nl/optocht.