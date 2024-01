Liempdse jeugd op zoek naar kabouterlampjes

ma 8 jan, 17:30

Het laatste vakje van de adventskerstboom in de kiosk in het Concordiapark werd zaterdag open gemaakt. Daarin zat het laatste vermiste lantaarntje van Woutertje Kaboutertje. Kinderen uit Liempde hielpen zaterdag mee de lampjes te zoeken tijdens Liemt-Al-Licht. De activiteit markeerde tevens het einde van de kribkesroute.

Algemeen Belang Liempde organiseerde de jaarlijkse lampionnentocht. Dit jaar was er meer samenwerking met andere partijen, zoals de kribkesroute en Liemt in ‘t licht. Een zeventig lampionnen werden er zaterdag aan het einde van de middag uitgedeeld aan de aanwezige kinderen en hun (groot)ouders.

Nadat iedereen was voorzien van een lantaarn, werd Woutertje Kaboutertje opgeroepen. Hij gaf aan dat hij niet mee kon lopen met de optocht omdat hij vier lampjes kwijt was. De kinderen vonden er onderweg drie bij de Goede Fee, Klaas Vaak en een orgelman. Het vierde exemplaar was dus verstopt in de adventsboom. Toen alle lampjes bij elkaar kwamen doofde de kerstverlichting en werd gezamenlijk afgesloten meteen worstenbroodje.

FEEËRIEK

De honderden stalletjes van de kribkesroute werden na zaterdag ook weer opgeruimd. Vier weken lang waren deze te bewonderen in het dorp middels diverse wandelroutes. De verlichting aan de panden in het centrum van Liempde droeg bij aan de feeërieke sfeer in het dorp. Die lampjes blijven overigens nog even aan, tot zaterdag 20 januari.