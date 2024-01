Cas Dikmans schrijft Engelstalige thriller: 131

Cas Dikmans heeft zijn eerste psychologische thriller uitgegeven: 131. Die schreef de achttienjarige Boxtelaar vorig schooljaar toen hij ook zijn atheneumopleiding succesvol afrondde aan het Jacob-Roelandslyceum. Opmerkelijk: de roman is geheel in het Engels.

Al enkele jaren schreef Cas verhalen en gedichten. Puur voor eigen vermaak. Op enig moment besloot hij ook wat langere teksten op te tekenen. Daar kreeg hij meer en meer plezier in. Zo ontstond langzaam het idee om een boek te gaan schrijven. Om zo zelf een spannend avontuur aan te gaan.

Tijdens de coronapandemie en net voor zijn eindexamenjaar besloot Cas meer te gaan schrijven. Doordat hij veel lessen online moest volgen en dus toch achter de laptop zat, begon de vwo-scholier zijn gedachten wat meer vorm te geven middels deze verhalen.

Het boek 131, met als ondertitel You are eighter the hunter or the prey (Je bent óf de jager óf de prooi), speelt zich af in een futuristisch Amerikaans stadje, Archway City. Tijdens het evenement The Hunt jaagt de overheid op haar burgers om via het recht van de sterkste het beste volk te creëren.

TRILOGIE

Cas haalde zijn inspiratie uit verschillende films, de covid-pandemie en zijn eigen interesses. Het boek heeft een beetje weg van de film The Purge. Daarin worden één dag per jaar in een fictief Amerika alle misdaden niet bestraft. Op die manier komt een ‘natuurlijke zuivering’ tot stand. De Boxtelaar, die inmiddels psychologie studeert in Tilburg, kreeg de smaak zodanig te pakken dat hij van zijn boek een trilogie wil maken.

Omdat hij het Engels zo mooi vindt, koos Cas ervoor in deze taal te schrijven. Daarnaast denkt hij ambitieus, want zo hoopt hij ook een internationaal publiek te bereiken. Om te bezien of zijn boek überhaupt aan zou slaan, liet hij een kleine proefoplage drukken en verspreidde die onder vrienden en familie. De eerste reacties daarop waren enthousiast en velen lazen het boek in één ruk uit.

HELEMAAL ZELF

De vader van Cas is Ralph Dikmans, die zelf de stripboekenreeks over Anders-man uitbrengt en Verhalen van Vroeger, die in DeMooiBoxtelKrant verschijnen. Je zou kunnen veronderstellen dat Ralph zijn zoon meehielp, maar dat is nadrukkelijk niet het geval. Cas: ,,Nee, dit heb ik helemaal zelf gedaan. Onze pa bood wel aan om de kaft voor me te ontwerpen. Daar heb ik vriendelijk voor bedankt. Ik vond zijn tekenstijl niet bij de inhoud van mijn boek passen, dus alles van begin tot eind is helemaal mijn eigen werk.”

Het boek 131, dat in eigen beheer gedrukt is, telt negentig pagina’s en kost 11,99 euro. Het is te bestellen via e-mail: casdikmans@home.nl.