Victor Vroomkoning te gast in bieb bij Koffie met Kennis

47 minuten geleden

Dichter Victor Vroomkoning (85), pseudoniem van Walter van de Laar, is dinsdag 16 januari in zijn geboorteplaats Boxtel. Hij vertelt in de serie Koffie met kennis van de Boxtelse bibliotheek over zijn leven en schrijverschap.

Het programma duurt van 10.00 tot 12.00 uur en is gratis toegankelijk. Vroomkoning woont weliswaar al decennialang in Nijmegen, hij heeft talloze herinneringen aan Boxtel, waar hij opgroeide. Sterker nog, de bibliotheek bevindt zich op zo’n dertig meter afstand van zijn geboortehuis.