Mega-blaasorkest Bell krijgt vervolg

do 4 jan, 16:45

Het Bell-orkest, een mega-ensemble met leden uit alle harmonieën en fanfares in de gemeente Boxtel, gaat op herhaling. Het succesvolle optreden in de zomer van 2022 bij spiegeltent Bon Salon krijgt in juni een reprise in zowel Liempde als Esch. Deelnemers kunnen zich tot 4 februari inschrijven.

Bij de afsluiting van de festiviteiten in en rond de spiegeltent in kasteelpark Stapelen, klonk al de wens dat het Bell-orkest geen eenmalig initiatief moest blijven. Het verzorgt dit jaar twee optredens: zondag 9 juni in Liempde en zondag 23 juni in Esch. Bij respectievelijk het 150-jarig bestaansjubileum van fanfare Concordia en de festiviteiten rond het 75-jarig bestaan van muziekvereniging Sint-Willibrordus.

VEEL ENTHOUSIASME

Het Bell-orkest dankt zijn naam aan de gelijknamige stichting die in 2021 activiteiten opzette om na de gemeentelijke herindeling het dorp Esch te verwelkomen. Bell verwijst naar de beginletters van de vier kernen in de gemeente. Het eerste optreden in een zonovergoten kasteelpark trok honderden luisteraars die allemaal laaiend enthousiast reageerden. En dat enthousiasme was er ook bij de zestig deelnemende muzikanten. Reden genoeg om het gelegenheidsorkest andermaal te formeren, nu voor twee optredens.

DIRIGENT EN SOLISTEN

Waar twee jaar geleden Johan Smeulders de muzikale leiding had, is dat nu de eerder dit jaar aangetreden dirigent van Concordia: Mariska Brienen. Geen onbekende, want de voorbije jaren stond zij op de bok bij de inmiddels opgeheven fanfare Sint-Arnoldus in Lennisheuvel. Een werkgroep met leden van de twee jubilerende fanfares én van beide harmonieorkesten in Boxtel zoeken momenteel lokale artiesten die als solist samen met het Bell-orkest willen optreden.

AANMELDEN

Bell beoogt een imposant, maar uitgebalanceerd orkest samen te stellen. Bovenal blazers, maar ook enkele slagwerkers, percussionisten en een drummer zijn nodig. Wie kans wil maken om mee te spelen kan tot 4 februari een inschrijfformulier aanvragen via e-mail: bellorkest@gmail.com. Dirigent Brienen stelt uit alle aanmeldingen het orkest samen.

Deelnemers dienen minimaal drie van de vier eerste repetities bij te wonen en uiteraard de twee optredens. De repetities zijn zondag 21 april (10.00 tot 15.00 uur, met lunch), de zaterdagen 4 en 18 mei en zondag 2 juni (steeds van 10.00 tot 12.30 uur). Zondag 16 juni, tussen de twee uitvoeringen door, is ook nog een repetitie gepland.