Mads Mikkelsen schittert in het overlevingsdrama Arctic. Binnenkort is de film te zien bij FilmPodiumBoxtel.

FilmPodiumBoxtel toont overlevingsdrama ‘Arctic’

49 minuten geleden

Snijdende kou, rauwe vis, bevriezende lichaamsdelen en ijsberen. Het zijn de situaties waarin acteur Mads Mikkelsen moet zien te overleven in de film Arctic. FilmPodiumBoxtel vertoont de rolprent maandag 15 januari om 20.15 uur in het Muziekhuis aan de Passage Riche 4.

Arctic uit 2018 is de afsluiter van het tweeluik met als thema Eenzaam en alleen. In december was All is Lost met Robert Redford te zien. Die film ging over een schipper die op zee in een storm moet overleven. Maak van het water sneeuw en je hebt Arctic. Al doet die samenvatting de ijzige rolprent geen recht.

REDDING

Mikkelsen speelt een piloot wiens vliegtuig is neergestort op Antarctica. Hij zet geloofwaardig zijn rol neer als eenzame overlevende die zorgvuldig alle stappen zet die hem dichter bij zijn redding moeten brengen. De van oorsprong Deense acteur stond al eens eerder in het middelpunt bij een vertoning van FilmPodiumBoxtel. Dat was in het voorjaar van 2019 met Jagten.

STERK DEBUUT

Het overlevingsdrama is een sterk debuut van de Braziliaanse regisseur Joe Penna, die hiervoor slechts bekend was als YouTube-gitarist. Wim van Liempt, samen met Jos Vervoort de drijvende kracht achter FilmPodiumBoxtel, leidt Arctic in. Volgens hem verveelt de rolprent nooit door het sterke acteerwerk van Mikkelsen.

Entreekaarten zijn uitsluitend in de voorverkoop verkrijgbaar. Reserveren à 7,50 euro kan via de website van Podium Boxtel. Bij het verkooppunt in cadeauwinkel Hebbes aan de Markt kosten de tickets een euro meer. Er is geen verkoop op de avond zelf.