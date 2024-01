Cabaretier Teun van den Elzen vraagt zich af of we Nederland politiek opnieuw kunnen inrichten. Vrijdag 12 januari staat hij in Podium Boxtel.

Politiek cabaretier wil Nederland opnieuw inrichten

za 6 jan, 10:00

Wat als we Nederland opnieuw mogen inrichten? Die vraag stelt Teun van den Elzen zich in zijn voorstelling Meer kan ik er niet over zeggen. Vrijdag 12 januari staat de cabaretier op de planken van Podium Boxtel.

Van den Elzen is een van de spannendste nieuwe namen in de Nederlandse cabaretwereld. Hij won in 2019 het Groninger Cabaret Festival, schrijft inmiddels voor het satirische tv-programma Dit Was Het Nieuws, is columnist bij radioprogramma Spijkers met Koppen, speelde op festivals als Lowlands en Paaspop en studeerde tussendoor cum laude af als politicoloog.

Zijn debuutvoorstelling gaat over seks en politiek, maar vooral over politiek. Het vertrouwen in de overheid is historisch laag en dat is volgens Van den Elzen volledig terecht. Dus stelde hij zich voor deze show de vraag: wat als we Nederland opnieuw mochten inrichten? Bewapend met vlijmscherpe grappen gaat hij samen met het publiek op zoek naar het antwoord.

De voorstelling in het theater aan de Burgakker begint om 20.15 uur. Kaarten kosten 20 euro en zijn te koop via www.podiumboxtel.nl.