Lokaal kletstalent in de ‘snertkittel’ van Lennisheuvel

6 minuten geleden

De Beyersland Kapel houdt vrijdag 2 en zaterdag 3 februari de veertigste editie van de jaarlijkse Snertconcerten. Deze vinden plaats in gemeenschapshuis Orion in Lennisheuvel.

Bezoekers worden getrakteerd op artiesten die een buut verzorgen in de Snertkittel. Dat zijn dit keer dorpsgenoten Toon van Krieken en Harmen Kuppens, alsook oud-Boxtelaar Jan Schellekens, Richard de Benis uit Best en Freddy van den Elzen uit Udenhout. Er zijn ook sketches en er is muziek van de Beyersland kapel en De Dorini’s. Natuurlijk ontbreekt het niet aan de traditionele kom snert met roggebrood en zult.

KAARTEN

De presentatie is in handen van Johan van de Loo. De zaal gaat open om 19.30 uur, een half uur later vangen de concerten aan. Kaarten kosten tien euro per persoon en zijn alleen digitaal te bestellen via www.beyerslandkapel.nl.