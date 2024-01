Het carnavalsplein in Liempde was vorig jaar in de open lucht. Toen hielden de feestvierders het niet altijd droog. Daar komt dit keer verandering in, want de organisatie plaatst een grote overkapping.

Liempds carnavalsplein krijgt overkapping

53 minuten geleden

Geen polonaise in de regen, maar droog onder een overkapping. De tweede editie van het carnavalsplein in Liempde krijgt een flinke upgrade om de eventuele regen geen spelbreker te laten zijn tijdens het festijn.

De eerste editie was vorig jaar een groot succes. Veel Liempdse carnavalsvierders wisten hun weg naar het plein voor café Het Wapen van Liempde te vinden. De organisatie zag echter wel een achilleshiel in het weer en besloot om dit keer voor wat beschutting te zorgen. De overkapping van zo’n 25 meter lang komt tussen de Durpsherberg en Het Wapen van Liempde te staan.

PROGRAMMA

Ook nu is de organisatie in handen van De Ploegers, de Vinantjes, Loeriefoepe en de uitbaters van de twee genoemde cafés. Het muzikale programma krijgt de komende weken verder vorm. Wel is al duidelijk dat zaterdag 10 februari het carnavalsfeest in Ploegersland wordt geopend om 14.11 uur. Een uur eerder is de carnavalsmis in de Sint-Jansonthoofdingskerk. Een dag later, zondag 11 februari, begint om 14.11 uur de optocht. De prijsuitreiking vindt na afloop van de leutstoet plaats op het plein.

MEEZINGERS

Maandag 12 februari wordt het carnavalsplein vanaf 13.11 uur afgesloten met de cantus van Loeriefoepe. Dit keer met lange houten tafels en veel meezingers die uit de boxen schallen.

Naast alle activiteiten voor volwassenen, wordt ook voor de jongere generatie een programma opgetuigd. De entree is alle dagen gratis. De komende weken maakt de organisatie de artiesten bekend via Facebook.