Grote Kerstfilm in pastorie

ma 1 jan., 13:00

In de pastorie van de Heilig Hartparochie op Duinendaal wordt donderdag 4 januari om 15.00 uur De Grote Kerstfilm vertoond.

Door een gat in de tijd belanden Caspar, Melchior en Balthasar in het jaar 2023, in de tuin van de 12-jarige Mintaka. Zij helpt de drie koningen terug te keren naar hun eigen tijd. Toegang tot de jeugdfilm is gratis. Aanmelden is wenselijk: info@heilighartparochie.nl.