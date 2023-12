Pubquizzen The Brain vanaf 2024 bij De Rots

,,Heel blij en trots, we gaan quizzen bij De Rots.” Quizmasters Marc de Laat en Kiske de Leest van The Brain zijn verheugd dat ze (wederom) nieuw onderdak hebben gevonden voor hun maandelijkse spelrondes. Donderdag 18 januari is de eerste pubquiz in gemeenschapshuis De Rots.

De activiteit van The Brain moest de afgelopen jaren regelmatig verkassen. Eerst omdat het vaste onderkomen, partycentrum Denziz aan de Stationsstraat, dicht ging. Toen speelden de coronamaatregelen de organisatie parten en werd, als het kon, uitgeweken naar activiteitenboerderij ‘t Dommeltje. In 2022 werd de tent achter eetcafé De Oude Ketting de uitvalsbasis, maar omdat die overkapping moest verdwijnen, startte de zoektocht van Marc en Kiske opnieuw. Paviljoen Peerkesbos werd de volgende locatie, maar dat sloot vlak na de zomer.

Nu zet gemeenschapshuis De Rots aan de Nieuwe Nieuwstraat maandelijks zijn deuren open, te beginnen op 18 januari. Meedoen kost 20 euro. Inschrijven kan via info@thebrain.nl.