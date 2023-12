Kerstsamenzijn Elisabethsdael valt in goede aarde

In een prachtig versierd Eetpunt Elisabethsdael vond tweede kerstdag een uitgebreide gezellige middag plaats. Een nieuw initiatief, opgezet door Jeanne van de Wiel uit Boxtel met verschillende andere vrijwilligers.

De ontmoetingsruimte aan de Monseigneur Bekkersstraat in Boxtel was met ruim zestig bezoekers tot de nok toe gevuld. De aanwezigen werden verwend met hapjes, livemuziek, bingo en een sfeervol samenzijn.

Bekenden en onbekenden troffen elkaar. Sommigen kwamen alleen, anderen met een partner, kinderen en kleinkinderen.

De meeste bezoekers wonen in Elisabethsdael, Vinckenrode of Clarissenhof. Zo ook het echtpaar Wil (84) en Willy Sep (77) dat samen op de middag af kwam. ,,Wij wonen sinds april van dit jaar in Vinckenrode en werden door onze buren geattendeerd op deze samenkomst. Iedereen is er heel sociaal. Ik ga vaker naar activiteiten die hier georganiseerd worden. Het is een mooie manier om nieuwe mensen te leren kennen,” vindt Willy. Wil vult aan: ,,Ik vind het een gezellige middag. En wat zijn er veel vrijwilligers op de been.”

DANSJE DOEN

De vele mensen die een handje hielpen, waren druk in de weer met het bereiden en serveren van hapjes als wraps, worstenbroodjes, verse soep en een lekker toetje. Riet van der Plas (93) smulde samen met haar vriendin van verse groentesoep. ,,Ik eet hier vaak. Maar vandaag is het wel heel prachtig versierd. En wat is iedereen voor ons in de weer.”

Ze vervolgt: ,,Ik eet ook regelmatig bij de kinderen hoor. Maar dit is ook wel heel fijn. Ik wil straks nog graag een dansje doen. Er is een accordeonist en zo komt er nog een zanger optreden.”