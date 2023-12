Tommy van Doorn geeft nieuwjaarsconcert

41 minuten geleden

Organist Tommy van Doorn bespeelt zaterdag 6 januari vanaf 14.00 uur het Smitsorgel in de Sint-Petrusbasiliek. Het nieuwjaarsconcert is gratis toegankelijk, een vrije gift wordt gewaardeerd.

Van Doorn luidt 2024 feestelijk in, maar speelt ook werken waarin eerder met wat weemoed teruggeblikt lijkt te worden op het voorbije jaar. Zoals twee koraalbewerkingen van Johann Sebastian Bach (1685-1750) over Das alte Jahr vergangen ist. Van Vincent Lübeck (1654-1740), ooit organist in Stade en Hamburg, brengt Van Doorn het vrolijke Praeambulum in E-dur.

Ernst Friedrich Richter (1808-1879) gold als een belangrijk muziektheoreticus en componist. Hij componeerde een tedere driestemmige bewerking over Wie schön leuchtet der Morgenstern; een toepasselijk lied voor Driekoningen. Verder vertolkt de organist werken van Dietrich Buxtehude (1637-1707), Hendrik Andriessen (1892-1981), Gabriel Fauré (1845-1924)) en Claude Balbastre (1724-1799). Stichting kerkconcerten Boxtel organiseert het concert. Na afloop wordt er glühwein geschonken.