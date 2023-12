Harm Melis is in de kleine uurtjes te vinden in het Glazen Huis.

Liempdenaar Harm Melis mag plaatjes draaien in Glazen Huis

do 21 dec., 13:08

Liempdenaar Harm Melis, lid van het Boxtelse SR-JR dj-team, mag komende nacht tussen 04.30 tot 05.00 uur plaatjes draaien in het Glazen Huis. De bekende actie 3FM Serious Request komt dit keer ten goede aan stichting ALS Nederland.

Het Glazen Huis, waarin diverse bekende en minder bekende discjockeys muziek laten horen voor het goede doel, staat dit jaar op de Grote Markt in het hart van Nijmegen. Voor Melis min of meer een thuiswedstrijd, want hij studeert in de Karelstad. Hij mag aan de slag tijdens de karaoke-afterparty in de kleine uurtjes.

Muziek draaien en publiek entertainen is Melis niet vreemd. Hij is deejay bij het SR-JR dj-team. Gerbin Blokx en zijn zoon Marijn stonden aan de basis hiervan. Inmiddels is het uitgebreid, met Harm Melis, zijn broer Dirk en met Gijs Queens.

Nu al heeft Harm zijn streefbedrag van vijfhonderd euro ruimschoots binnen. Doneren kan nog steeds. Wie de Liempdse discjockey wil sponsoren, kan geld geven via deze link naar zijn karaoke-actie.