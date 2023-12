Liemt in het Licht zaterdag te zien op NPO 2

vr 22 dec., 12:00

Het KRO NCRV-programma Zin in Morgen besteedt zaterdag 23 december aandacht aan Liempde. De vrijwilligers die samen de lampjes ophangen voor Liemt in het Licht krijgen een plek in de kerstuitzending.

Het wekelijkse tv-programma brengt ‘inspirerende verhalen over zingeving en (klein) geluk’. Een filmploeg van de omroep heeft de vrijwilligers in beeld gebracht tijdens het ophangen van de lampjes en er zijn inwoners geïnterviewd. Het item gaat over samenwerking en laat zien wat er allemaal mogelijk is als mensen de handen ineen slaan.

Zin in Morgen is zaterdag om 18.45 uur te zien op NPO 2.