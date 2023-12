Met een fikse plons De Langspier in

Lekker? Daar valt over te twisten. Maar gezellig is de Unox nieuwjaarsduik in recreatieplas De Langspier ongetwijfeld. Maandag 1 januari om 12.00 uur krijgen liefhebbers zonder koudwatervrees de kans om met een oranje muts op al plonzend 2024 in te luiden.

De inschrijving start 1 januari om 11.00 uur ter plekke, vooraanmelding is niet mogelijk. Deelname kost drie euro, betalen moet ter plaatse. Wie meedoet, maakt allereerst een bijzondere ervaring mee en krijgt erwtensoep, oliebollen en, niet te vergeten, een echte Unoxmuts. Duikers dragen dit symbool van hun moed uiteraard met trots.

WARMING-UP

Vanaf 11.00 uur zorgt een deejay voor muziek, om 11.45 uur start in recreatiepark De Langspier aan de Molenwijkseweg een gezamenlijke warming-up. Als de spieren op temperatuur zijn, volgt het grote moment. Om 12.00 uur rent iedereen naar de waterkant om het opgewarmde lichaam meteen weer stevig af te koelen in de zwemplas.

Op nieuwjaarsdag is het water doorgaans rond de vijf graden Celsius. John Brusselers, exploitant van De Langspier en organisator van de nieuwjaarsduik, raadt deelnemers aan warme kleding mee te nemen, zodat ze na afloop de kou snel kunnen verdrijven.

Buurtsport Boxtel organiseerde lang de lokale nieuwjaarsduik, maar stopte daar na vijftien edities mee. Brusselers pakte de draad op. Op nieuwjaarsdag van dit jaar gingen voor het eerst mensen te water in De Langspier onder de vlag van soepenfabrikant Unox die her en der in het land zulke evenementen sponsort. Exact een jaar later mogen de durfals weer.