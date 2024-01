Seldom Sene is het eerste ensemble dat binnen de serie Klassiek in de Kerken in de Sint-Theresiakerk optreedt.

Seldom Sene op podium met contratenor Elgersma

ma 15 jan, 10:39

Blokfluitensemble Seldom Sene is voor de vierde keer te gast in de concertserie Klassiek in de kerken. Dit keer brengt het kwintet een programma rond twee liedboeken van Margaretha van Oostenrijk (1480-1530). De blazers treden zaterdag 20 januari om 16.00 uur op, samen met contratenor Daniël Elgersma.

Tijdens eerdere concerten speelde Seldom Sene in de protestantse kerk aan de Clarissenstraat. Die is inmiddels te klein om de schare liefhebbers een plek te bieden en de Sint-Petrusbasiliek is te groot. Het optreden vindt daarom plaats in de Sint-Theresiakerk in Lennisheuvel. Klassiek in de kerken benut dit godshuis voor het eerst als concertlocatie.

INVLOEDRIJKE VROUW

‘Fortune infortune fortune’, deze titel verwijst naar het onfortuinlijke lot, dat een mens sterk maakt. Margaretha van Oostenrijk (1480-1530), landvoogdes van de Habsburgse Nederlanden, koos haar motto niet zomaar. Na het verlies van twee echtgenoten en de dood van haar pasgeboren dochter besloot ze voorgoed de weduwekap te dragen. Toch ontpopte ze zich tot een van de meest invloedrijke vrouwen van haar tijd. Haar hof in Mechelen was een politieke en artistieke hotspot. Samen met contratenor Daniël Elgersma bladert het blokfluitkwintet Seldom Sene door Margaretha’s persoonlijke liedboeken, met werk van componisten als Josquin Desprez, Jean Richafort en Pierre de la Rue.

Het gaat dus om een programma met muziek uit de Renaissance, een tijdperk van fraaie, soms behoorlijk complexe polyfonie. Deze periode was er een van grote bloei voor de blokfluit. De hoge mannenstem van de contratenor sluit helemaal aan bij het karakter van de muziek uit de vijftiende en zestiende eeuw.

Reserveren voor het optreden wordt aanbevolen. Dit kan via reserveren@klassiekindekerken.nl onder vermelding van de concertdatum en het aantal personen. Kaartjes kosten vijftien euro. Betalen is alleen contant mogelijk, in de kerk, voor aanvang van het concert. Jongeren tot en met zestien jaar mogen gratis naar binnen.