Kwartiermaker beslecht discussie over B-Town

Een deel van de activiteiten dat het jongerenwerk organiseert, wordt gehouden in B-Town aan de Baroniestraat, zoals de Veiligheidsdag van oktober 2022. De vraag is of het jongerencentrum behouden moet blijven, of dat er alleen kleinere ontmoetingsplekken verspreid over de verschillende Boxtelse wijken moeten komen.

Foto: Albert Stolwijk.