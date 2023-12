Met dertien acts was er voor de jury zondagmiddag genoeg te kiezen tijdens de talentenshow Liemt's Got Talent in De Serenade.

Eindelijk kunnen kinderen stralen tijdens Liemt’s got Talent

di 19 dec., 15:15

Na twee pogingen lukte het prinsenvereniging De Ploegers uit Liempde zondag om de talentenshow Liemt’s Got Talent te houden. Het publiek zag dertien verschillende optredens voorbij komen, van playback en dans tot live muziek en een breakdance act. ,,Het blijkt dat er nogal wat talent is in Ploegersland”, zo stelt Prins Jurgen (van Haaren).

De jeugdige deelnemers straalden zondagmiddag op het podium van multifunctionele accommodatie De Serenade. De organisatie was blij dat dit keer zoveel kinderen zich hadden opgegeven. Vorig jaar werd het kinderevenement, dat in 2021 als vervanger van het Ploegerrangfestival werd opgezet, op het laatste moment geannuleerd vanwege te weinig deelnemers. Sterker nog, deze zondag was de eerste echte editie van Liemt’s Got Talent. In 2021 gooide corona roet in het eten en mochten de kinderen uiteindelijk digitaal hun act opvoeren.

De aanhouder wint echter en dus stond er zondag in De Serenade een volwaardige show op het programma. Naast de dertien nummers, trad ook dansgroep de Partyploegers van de carnavalsorganisatie zelf op, net zoals jeugdprinses Liev en haar adjudante Juul die samen een verrassingsoptreden gaven op het nummer Superman. Ook de grote Prins Jurgen en zijn adjudant Han hadden daarin een rol.

JEUGDZITTING

Alle optredens werden door een deskundige jury beoordeeld. De acts met de eerste prijs uit iedere categorie mogen deelnemen aan de jeugdzittingsavonden op vrijdag 12 en zaterdag 13 januari. Dat geldt ook voor de winnaar van het Golden Ticket.

In de categorie groep 3/4 werden Jinte Verhoeven, Wies van de Ven en Saar Quinten eerste. Bij de groep 5/6 waren dat Esmee Vogels en Demi van de Velden. Voor groep 7/8 kregen Lynn van Abeelen, Yfke van Krieken en Sterre van de Biggelaar de eerste prijs. De Golden Ticket, gekozen door Prins Jurgen, ging naar het groepje van Otis van Leeuwen en Lex Brewel.

KAARTEN

Kaarten voor de jeugdzittingsavonden in januari kosten voor kinderen van de basisschool één euro. Zij mogen dan vooraan op de bankjes zitten. Volwassenen betalen 5,80 euro. Er is op beide avonden een vrije stoelkeuze. Tickets zijn te koop via www.deserenaden.nl.