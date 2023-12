Boxtelse kunststichting heeft vers bloed nodig

39 minuten geleden

Huub Thorissen en Ferdy Steger zijn bezig Kunststichting Boxtel (KSB) nieuw leven in te blazen. Ze zoeken vrijwilligers en bestuursleden.

In het verleden hield KSB zich onder meer bezig met kunstbeleid, de plaatsing van openbare kunstwerken en het onderhoud daarvan. Die taken verdwenen toen de gemeente Boxtel in 2015 de samenwerking eenzijdig opzegde. Een jaar later stortte de stichting 190.000 euro aan reserves, opgebouwd door subsidie, terug in de gemeentekas. KSB verdween naar de achtergrond sinds de laatste biënnale Kunst op Stapel in 2017.

Steger: ,,We willen ons nu bezig gaan houden met kunst en cultuur in bredere zin dan voorheen. Maar in wat voor vorm precies, is nog niet bekend. Dat duidelijk krijgen, is meteen een eerste taak voor nieuwe bestuursleden. Er is nog geen gebaand pad.”

Het is niet toevallig dat de mannen KSB weer handen en voeten willen geven. De gemeente heeft begin dit jaar twee bijeenkomsten gehouden in verband met de nieuwe cultuurnota. Genodigden mochten ideeën voorleggen over de inrichting van het lokale culturele landschap. Steger: ,,De gemeente heeft KSB gevraagd hierin een rol te spelen. Ze wil dat zelf niet doen, dat zou te veel sturing van bovenaf zijn, maar vindt dat de plannen uit de samenleving moeten komen. De stichting beschikt over te weinig mensen, vandaar de oproep.”

KRUISBESTUIVINGEN

Steger en Thorissen, beiden werkzaam als beeldend kunstenaar, zoeken algemene vrijwilligers en mensen die bestuurstaken op zich willen nemen. Liefst uit verschillende culturele hoeken. Steger: ,,Ik zie voor me dat de kunststichting kruisbestuivingen tot stand brengt. Er zijn ontzettend veel mooie initiatieven. Als we kennis delen hoeft niet iedereen telkens het wiel opnieuw uit te vinden.” Wie belangstelling heeft, kan zich melden bij Ferdy Steger, telefoonnummer 06-53 93 55 35 of via info@ferdysteger.nl.