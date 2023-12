Kamerkoor Ratatouille bracht dit weekend vier keer een kerstconcert ten gehore. De leden traden op in alle kerken van de Heilig Hartparochie in Liempde, Lennisheuvel, Boxtel en Esch.

Warme kerstklanken klinken in kerk

19 minuten geleden

Liefhebbers van kerstmuziek kwamen en komen dit weekend aan hun trekken. Verschillende koren en orkesten verzorgden een concert. Kamerkoor Ratatouille zelfs vier keer.

De leden van Ratatouille brachten zaterdagmiddag en -avond hun meertalige kerstliedjes in de Sint-Jans Onthoofdingskerk in Liempde (zie foto) en de Sint-Theresiakerk in Lennisheuvel. Dat kunstje herhalen zij vandaag nogmaals. Om 13.00 uur staat Ratatouille in de Sint-Willibrorduskerk in Esch en om 16.30 uur in de Sint-Petrusbasiliek in Boxtel.

Daar klonken zaterdagavond de warme klanken van Boxtel’s Harmonie. Dat speelde onder de noemer Candle Night sfeervolle kerst- en decembermuziek voor een volle kerk.

VROLIJKE KLANKEN

Ook aan zij die niks met kerken of de geijkte kerstmuziek hebben, is gedacht. Zo speelt De Volle Blaos vanmiddag een mix van bekende en minder bekende Nederlandstalige kerstliedjes van onder meer André Hazes. Vanaf 14.00 uur is de zaal van partycentrum De Comsche Hoeve geopend. Ook ‘t Herriemenieke en de Ducktownband treden op en als afsluiting draait deejay Mark Verhoof. De kerstmutsen en uitbundige verlichting blijven daar natuurlijk niet achterwege.

Het muzikale weekend is een mooie opmaat naar de feestdagen, waar samen zijn met familie en vrienden en lekker eten centraal staan.