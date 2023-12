Kerstmarkt Liempde: ‘Het ziet er allemaal zo leuk uit!’ (foto’s)

Marshmallows roosteren, een ritje in de draaimolen maken en een broodje bal eten. Het kon zaterdag allemaal tijdens de kerstmarkt in Liempde. Vele dorpelingen verzamelden zich in het sfeervol aangeklede en verlichte dorpshart voor een hapje, een drankje en deelname aan de loterij van Op Liemt Gemunt. Bezoeker Marlou van Duijnhoven: ,,Ik vind de kerstmarkt altijd super gezellig.”