Dino van Boxtel doet mee aan Alpe d’Huzes

36 minuten geleden

Deelnemers van Alpe d’ Huzes beklimmen op de eerste donderdag van juni op de fiets of te voet zo vaak mogelijk de legendarische berg Alpe d’Huez. Zij zamelen daarmee zoveel mogelijk geld in voor onderzoek naar kanker. Doneren kan komend jaar ook via een heel bijzondere Boxtelse deelnemer: de dino op rotonde La Salle.

Een en ander blijkt uit een persbericht dat naar de redactie is gestuurd. ,,Ik pas mijn outfit altijd aan tijdens bijzondere feestdagen”, schrijft ‘dino’. ,,Ik ben goed op de hoogte van actuele gebeurtenissen.” Hoewel in de tijd waarin de Styracosaurus nog op Aarde rondliep de ziekte nog onbekend was, beseft de dino uiteraard wel dat dit een van de grote gevaren uit de moderne tijd is. Hij ziet alle mensen die hem dagelijks voorbij rijden. ,,Ik merk dat onder hen veel leed zit dat veroorzaakt wordt door de vreselijke ziekte kanker. Iedereen kent wel iemand die kanker heeft (gehad). Daarom heb ik besloten mee te doen aan Alpe d’ Huzes.”

LUDIEKE ACTIE

Uiteraard praat ‘dino’ niet zelf, maar komt de informatie van een groepje vrijwilligers dat een ludieke actie heeft opgetuigd. Sinds jaar en dag wordt het beeld van het Oertijdmuseum op de rotonde aangekleed op basis van wat dan actueel is. Zo kunnen passanten al jaren genieten van bijvoorbeeld een paasdino, sinterklaasdino en carnavalsdino.

Daarom zal in aanloop naar Alpe d’Huzes, dat op 6 juni wordt gehouden, de rotonde ook in de sfeer van het evenement worden aangekleed. Het ‘beest’ zal op zijn plek blijven en uiteraard niet zelf de berg bedwingen, benadrukt een woordvoerder. Maar op ludieke wijze zal dit wel verbeeld gaan worden. De komende tijd worden hiervoor voorbereidingen getroffen.

Meer informatie is te vinden op de actiesite www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/dinoboxtel. Daarop kunnen ook eenmalige donaties gedaan worden om de ‘dino’ aan te moedigen in zijn bijdrage om in de toekomst niemand meer dood te laten gaan aan kanker. Zijn vorderingen worden op de voet gevolgd via sociale media en Brabants Centrum.

‘OPGEVEN GEEN OPTIE’

Dat de Boxtelse vrijwilligers het initiatief Alpe d’Huzes een warm hart toe dragen, heeft een logische reden. Een op de drie Nederlanders krijgt kanker, jaarlijks sterven er ruim 44.000 mensen aan. Een slordige tienduizend meer dan het aantal inwoners van de gehele gemeente Boxtel. De jaarlijkse beklimming heeft als doel om de onmacht die ontstaat bij kanker, om te zetten in kracht. Onder het motto ‘opgeven is geen optie’ accepteren deelnemers geen beperkingen in wat ze kunnen en zullen bereiken: niemand meer dood aan kanker.

100 procent van de donaties gaat naar wetenschappelijk onderzoek naar kanker en naar de verbetering van kwaliteit van leven voor mensen met kanker. Sinds de oprichting in 2006 haalde stichting Alpe d’Huzes al ruim 200 miljoen euro op.