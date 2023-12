Verkoopexpositie van Boxtelse kunstenaars

16 minuten geleden

Kunstenaars Dagmar de Kok en Hendrien, alias Ineke van Gemert, stellen zaterdag 16 en zondag 17 december een selectie van hun werken tentoon. De expositie duurt op beide dagen van 11.00 tot 16.00 uur en is in het bedrijfspand van Conval, Staarten 2 in Boxtel.

De Kok, van oorsprong Liempdse, en Hendrien uit Boxtel laten niet alleen kunstwerken zien, maar bieden bezoekers ook de kans die te kopen. De kunstenaressen leerden elkaar in 1998 kennen in galerie De Traverse aan de Stationsstraat in Boxtel. Ze voelen zich verbonden in hun visie op de essentie van kunst. Dit leidt na 25 jaar tot de gezamenlijke expositie. Hendrien presenteert tekeningen, schilderijen en handgedraaid runeservies.

De Kok toont keramiek dat ze de afgelopen 25 jaar gemaakt heeft. Ze stelt haar werk chronologisch op, zodat verschillende fasen in haar artistieke ontwikkeling te zien zijn.