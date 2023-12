Candle Night met Boxtel’s Harmonie in Petrusbasiliek

do 14 dec., 08:00

Boxtel’s Harmonie geeft zaterdag 16 december een winterconcert in de Sint-Petrusbasiliek. Onder de noemer Candle Night presenteert het orkest voor het eerst zijn nieuwe dirigent Hans van Leeuwen aan het Boxtelse publiek.

Hout, koper en slagwerk zorgen voor warmte in de koude maanden. Zo klinkt het welbekende kerstlied De herdertjes lagen bij nachte in een verrassend arrangement. En datzelfde geldt voor Mendelssohns Hark! The Herald Angels Sing dat wordt uitgevoerd in een bewerking van de Amerikaanse crossover-band Mannheim Steamroller.

Luisteraars moeten er rekening mee houden dat het fris kan zijn in de Sint-Petrusbasiliek. Candle Night begint om 20.00 uur en duurt ongeveer een uur. De toegang is gratis; wel wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd in de bestrijding van de onkosten.

Na afloop kunnen luisteraars in het Muziekhuis aan de Passage Riche opwarmen en napraten onder het genot van een drankje.