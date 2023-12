Districtsshow bij vogelvereniging De Notenkraker

Wie eens een mooie kanarie, grasparkiet of Australische prachtvink wil zien, kan vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 december terecht in het clubgebouw van handboogvereniging L’Union aan de Heidezoom 2 in Liempde. Daar zijn dan zo’n 1.100 vogels in soorten en maten te bewonderen.

De Liempdse vogelvereniging De Notenkraker verzorgt de show van district Noord-Brabant-Oost van de Nederlandse bond van vogelliefhebbers, in samenwerking met het bondsbestuur. Voorzitter Leo van de Laar: ,,Zo’n tentoonstelling telt altijd diverse plaatselijke kampioenen. Ik verwacht dan ook veel fraaie inzendingen.”

De show wordt vrijdag de 15e om 19.30 uur geopend en is vervolgens tot 22.00 uur te bezoeken. Zaterdag 16 december is de tentoonstelling van 12.00 tot 20.00 uur open en de dag daarop van 10.00 tot 16.00 uur. De entree is gratis.

Van elke vogelsoort is een ideaalbeeld vastgelegd. Kwekers proberen dat zo dicht mogelijk te benaderen. Dus een zangkanarie die welluidend klinkt, een valkparkiet met perfecte kleuren en goudvinken met een fraai postuur. Er zijn kromsnavels te bewonderen, Europese cultuurvogels, kanaries, tropen, prachtvinken en andere soorten. Wie vragen heeft over een bepaalde soort of kleurslag, kan ter plekke bij kenners informatie vergaren.