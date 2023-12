Still uit de film All Is Lost.

FilmPodiumBoxtel: All Is Lost met Robert Redford

59 minuten geleden

Eén acteur. Een paar regels tekst. Een boot als enig decor. Blijft dat ruim anderhalf uur boeien? Absoluut. Dat zal blijken tijdens de vertoning van All Is Lost door FilmPodiumBoxtel, maandag 18 december vanaf 20.15 uur in het Muziekhuis aan de Passage Riche.

Regisseur/scenarist J.C. Chandor debuteerde met Margin Call, een rolprent die FilmPodiumBoxtel twee jaar geleden draaide. Chandor bewees in 2013 met All Is Lost dat hij ook zonder dialogen en ensemble-cast een spannende survivalfilm kan neerzetten. Robert Redford (76 jaar oud tijdens de opnamen) levert een knappe prestatie als naamloze zeiler die in een storm terechtkomt en moet zien te overleven.

Wim van Liempt, samen met Jos Vervoort de drijvende kracht achter FilmPodiumBoxtel, leidt All Is Lost in. De voorstelling overtuigt volgens hem onder meer als studie in minimalisme. Op 15 januari is de tweede aflevering van het tweeluik Eenzaam en alleen te zien. Dan draait Arctic met Mads Mikkelsen in de hoofdrol.

Entreekaarten zijn alleen in de voorverkoop verkrijgbaar. Reseveren à 7,50 euro kan via de website van Podium Boxtel. Bij het verkooppunt in cadeauwinkel Hebbes aan de Markt kosten de tickets een euro meer. Er is geen verkoop op de avond zelf.