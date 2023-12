Dorpsblad RKO valt elf keer per jaar gratis bij alle huishoudens in Lennisheuvel op de deurmat.

Oud-inwoners gaan betalen voor dorpsblad RKO

zo 3 dec., 14:00

Oud-inwoners van Lennisheuvel die het parochieblad Rond Kerk & Orion (RKO) willen blijven lezen, gaan daarvoor vanaf 1 januari betalen. Het gelijknamige wijkorgaan wil hiermee de gestegen drukkosten opvangen.

RKO wordt al 55 jaar elf keer per jaar gratis huis aan huis verspreid. Het valt ook bij enkele mensen die in Boxtel wonen in de bus. De drukkosten worden betaald uit de subsidie die RKO van de gemeente Boxtel ontvangt en uit een vrijwillige jaarbijdrage van zes euro.

Omdat de kosten voor het drukken harder stijgen dan de subsidie heeft het stichtingsbestuur besloten vanaf 1 januari een vrijwillige bijdrage van tien euro te vragen in plaats van zes euro. Daarnaast moeten lezers buiten het kerkdorp voortaan ook de bezorgkosten à tien euro betalen.

DIGITAAL

Om de prijsverhoging wat te verzachten wil RKO het blad gaan digitaliseren op de website www.lennisheuvel.nl. Daarmee wil de stichting het nieuws uit het dorp voor iedereen beschikbaar houden.