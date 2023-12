Bijzondere adventsboom geeft kribkesroute Liempde cachet

In de hal van meubelmakerij Den Berg in Liempde wordt (bijna) iedere avond hard gewerkt aan een bijzondere boom. Die moet hét startpunt worden van de jaarlijkse kribkesroute in het dorp. Zaterdag 9 december wordt deze levensgrote adventskalender officieel in gebruik genomen tijdens de kerstmarkt Liempt Lôpt Uit.