Blaaskapel De Knoestjes, hier nog tijdens het 50-jarig jubileum in de zomer van 2022. Binnenkort brengen zij kerstliedjes ten gehore in Dorpshuis De Es.

Knoestjes speelt ‘A Magical Christmas’

za 2 dec., 12:00

Blaaskapel De Knoestjes uit Esch repeteert al wekenlang om een nieuw repertoire onder de knie te krijgen. Ook toen Nederland nog volop in de zomerse sferen was, was er elke vrijdagavond vanuit Dorpshuis De Es al kerstmuziek te horen op vrijdagavond.

Op zaterdagavond 16 december vanaf 20.00 uur verzorgt De Knoestjes een muzikale kerstavond vol verrassingen. Er komen diverse bekende decembersongs langs, maar er staan ook de nodige originele liedjes op het programma.

Zoals De Knoestjes in het verleden al vaker heeft gedaan, heeft ze een aantal Essche artiesten uitgenodigd die voor muzikaal vuurwerk gaan zorgen tijdens het sfeervolle kerstconcert. Het wordt een avond vol muziek en gezelligheid in een decembersfeer.

De muzikale avond is in Dorpshuis De Es aan de Dorpsstraat 5c in Esch, begint om 20.00 uur en de toegang is gratis.