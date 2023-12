Gerarduskalender weer te bestellen in Liempde

vr 1 dec., 09:49

De bekende Gerarduskalender is weer te koop. Wie de editie 2024 wil bestellen, kan terecht bij de familie Cloin in Liempde. Zij is te bereiken via telefoonnummer 06- 24 51 81 87.

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met dagelijks een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto ‘elke dag een beetje spirit’. Op de achterkant van de blaadjes staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen. De opbrengst van de kalenderverkoop komt ten goede aan activiteiten die het Klooster Wittem organiseert. Die zijn te vinden op https://kloosterwittem.nl/.