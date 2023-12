Stalletjes brengen Gemonde weer in kerstsfeer

di 5 dec., 15:20

Ook dit jaar zijn in de donkere dagen tientallen kerststallen te bewonderen in Gemonde. De Gimmese Stallekesroute gaat zaterdag 9 december van start.

Het evenement duurt tot en met Driekoningen, zaterdag 6 januari. Wie met een kerststal mee wil doen, kan zich nog aanmelden via de website www.gimmesestallekesroute.nl.

PLATTEGROND

De organisatie, Linda van Nielen en Josien den Otter, heeft vijf wandelroutes gemaakt. Twee korte, die ook geschikt zijn voor kinderen en ouderen, en drie langere door het buitengebied van Gemonde. Starten kan overal, er is geen vast begin- en eindpunt. De papieren plattegrond is vanaf 9 december gratis verkrijgbaar bij de kiosk in de Dorpstraat en bij Vakzaak Willy Schellekens, eveneens in de Dorpstraat. De kaart is ook op de site te downloaden. Er is op de website van het evenement ook een digitale plattegrond te vinden, die is 9 december helemaal up-to-date, belooft de organisatie.