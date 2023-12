Tommy van Doorn blikt naar Kerstmis

Drie van de vier instrumenten in de Sint-Petrusbasiliek komen aan bod tijdens het advents- en kerstconcert van Tommy van Doorn. Hij bespeelt zaterdag 9 december vanaf 14.00 uur het Smitsorgel en zijn eigen twee Franse drukwindharmoniums. De entree is gratis, een vrije gift wordt gewaardeerd.

Van Doorn, hoofdorganist van de Sint-Petrusbasiliek, verdeelt zijn optreden in drie blokken, voor elk instrument één. Hij brengt werken van de componisten Henri Nibelle (1883-1967), Alexandre Guilmant (1837-1911), Paul Blumenthal (1843-1930), Franz Liszt (1811-1886), Claude Balbastre (1724-1799) en Joseph Bucciali (1859-1943).

Nibelle was als organist actief in Versailles en Parijs. De twee bekende Gregoriaanse adventsmelodieën Creator alme siderum en Rorate caeli worden in deze twee miniaturen kort gevarieerd. Guilmant componeerde een grote verzameling kerstmuziek voor orgel of harmonium. Het oude Poolse kerstlied waar hij op varieert, is beter bekend in de Britse versie Infant holy, infant lowly.

Liszt schreef zijn Weihnachtsbaum voor zijn kleinkind Daniela von Bülow, een getalenteerd pianiste. De suite is voor piano geschreven, maar bij een aantal delen vermeldt Liszt de mogelijkheid om ze op harmonium uit te voeren.

WARE SUPERSTER

Balbastre, organist van de Saint-Roch in Parijs, was in zijn tijd een ware superster. Het publiek liep warm voor zijn sprankelende variaties over bekende melodieën. Die variatiekunst is te horen in het kerstlied Quand Jesus naquit à Noël, in Nederland bekend als Midden in de winternacht.

Kortom, de oplettende luisteraar hoort diverse bekende melodieën, verpakt in een verrassend jasje. Stichting Kerkconcerten Boxtel organiseert het concert.