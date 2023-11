Club Boogaloo verlengt avondje uit bij Podium Boxtel

Club Boogaloo, met Boxtelaar Hayk Swinkels aan de toetsen, speelt in de foyer van Podium Boxtel na afloop van aantal voorstellingen.

Een voorstelling bijwonen in Podium Boxtel is natuurlijk al een avondje uit. Maar het bestuur van het theater aan de Burgakker kiest er dit seizoen een aantal keer voor om die avond wat te verlengen. Na verschillende shows door het jaar heen treedt namelijk Club Boogaloo op in de foyer als de grote zaal leegstroomt.