Driek van Lieshout met een dorsmanege. Wim van Lankveld vertelt hier maandag alles over tijdens zijn lezing in D'n Liempdsen Herd.

Kèk Liemt verhaalt over Belgische trekpaarden

37 minuten geleden

Wim van Lankveld vertelt maandag 27 november over het Belgisch trekpaard. Hij geeft de lezing op uitnodiging van erfgoedvereniging Kèk Liemt in bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd aan de Barrierweg. De gratis toegankelijke voordracht begint om 19.30 uur.

In de jaren vijftig werd in Liempde op praktisch ieder boerenerf groter dan drie hectare een paard gehouden. Door de opkomst van de tractor verdween het Belgisch trekpaard geleidelijk aan uit de agrarische bedrijfsvoering. Het houden van deze imposante dieren werd steeds meer een liefhebberij. Een aantal fokkers ging zich inzetten om het ras te behouden. Het stamboek van de ‘Sociëteit van het Belgisch trekpaard’ bestaat al vanaf 1886.

RIJK ARCHIEF

Aan de hand van historisch en huidig beeldmateriaal uit zijn rijke archief neemt Van Lankveld de bezoekers aan de lezing mee in de wereld van het edele dier. Hij heeft de laatste 25 jaar veel Belgische en Nederlandse fokkers in beeld gebracht. De vergoeding die Van Lankveld voor deze avond ontvangt schenkt hij volledig aan ‘Support Casper’, een stichting die Casper van Eijck, oncoloog te Rotterdam, steunt in zijn strijd tegen en onderzoek naar alvleesklierkanker.