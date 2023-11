Cees Meijs toont zich een boeiend verteller

49 minuten geleden

Veertig belangstellenden luisterden zondagmorgen in museum MuBo naar Cees Meijs. Door zijn enthousiasme en vakkennis boeide hij het publiek met verhalen over zijn boeken ‘Het provinciehuis in de steigers’ en ‘Steengoed’.

Meijs werkte tot zijn pensionering in 2019 bij de provincie en was verantwoordelijk voor het provinciehuis in Den Bosch. Ook de kunstcollectie was aan zijn zorgen toevertrouwd, waarmee de geboren en getogen Boxtelaar - zoals hij zelf zegt - elk hoekje van het markante kantoorgebouw langs de rijksweg A2 wel kent.

Dertig jaar was hij betrokken bij verbouwingen en inrichtingsprojecten en Meijs vertelde boeiend over de wijze waarop het imposante gebouw van architect Hugh Maaskant tot stand is gekomen. Onderwerpen als gevelpanelen, grijswatersysteem, aanpassing van de Statenzaal en natuurlijk de Dikke Deur kwamen aan de orde en werden met mooie verhalen en heldere foto’s extra verduidelijkt.

Ook twee gidsen van het provinciehuis zaten in de zaal en maakten de nodige notities nu het voormalig hoofd van de technische dienst vertelde over het gebouw en haar kunstcollectie. Het publiek vond het jammer dat het boek is uitverkocht en de kans gering is dat een tweede editie ooit nog zal verschijnen.

WATERGORDIJNTJE JRL

Na de pauze vertelde Meijs dat hij na enig aarzelen toch was begonnen aan ‘Steengoed’. ,,Het is geen studieboek, maar een werkje met allerlei (Boxtelse) bouwdetails die leuk zijn om te bekijken. Ik hoop dat dit boek iedereen inspireert om er op uit te gaan en vaker omhoog te kijken naar details aan woningen en andere panden.”

Fraaie tegeltableaus kwamen op het witte doek van een pand aan de Stationsstraat. Maar ook een dakgoot van het Jacob-Roelandslyceum kreeg aandacht, aangezien die ruim twintig centimeter lager hangt dan de onderste dakpannen. Op die manier kreeg architect Jan Strik het voor elkaar om een mooi watergordijntje te laten zien tijdens een regenbui.”

Vergaarbakken voor hemelwater, rollagen van bakstenen en pironnen als versiering van een dak passeerden de revue tijdens de interessante lezing. ,,Let eens op hoe allerlei soorten dakpannen het aanzien van een pand kunnen bepalen.”

TE WEINIG TIJD

Ook voor dit onderdeel van de presentatie had de auteur eigenlijk te weinig spreektijd. Toch wist hij de highlights van het boek aardig aan te tippen en benadrukte nogmaals dat het een laagdrempelig boek is met daarin bouwelementen die iedereen kan ontdekken tijdens een willekeurige wandeling.

Niet alleen zijn foto’s opgenomen uit Boxtel, maar ook een fraai bovenlicht in ’s-Hertogenbosch of de natuurstenen hoekstenen van De Moriaan in de Brabantse hoofdstad maken deel uit van een smaakvol boek. Uit het enthousiasme van de aanwezigen bleek duidelijk de waardering voor de wijze waarop Meijs zijn ervaringen en kennis vastlegde in de twee boeken, waarvan ‘Steengoed’ nog te koop is bij de boekhandel en in MuBo.

Voor dit jaar was dit de laatste lezing in de zondagmorgenserie in het Boxtelse museum aan de Baroniestraat.