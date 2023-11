‘Vroeger was alles beter? Oh nee, dat ligt véél genuanceerder’

Geschiedenis: we maken er zelf deel van uit. Zo ook Christ van Eekelen, huidig secretaris van de heemkunde, die in 1958 als 6-jarig jongetje en een leeftijdsgenootje in gesprek is met minister Witte en zijn vrouw. Destijds werden flats gebouwd aan de Baandervrouwenlaan, onderdeel van Brabant 2, een volkshuisvestingsproject in zeven middelgrote steden.

Foto: gemeente Boxtel, 1958.